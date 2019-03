Milan, la probabile formazione contro il Chievo

Concentrazione, ritmi alti e continuità. Sono i tre punti cardine di Gennaro Gattuso, che alla vigilia della partita in casa del Chievo ha voluto avvisare il suo Milan. "Abbiamo tutto da perdere" ha commentato l'allenatore rossonero, "dobbiamo stare molto attenti". Nessun pensiero alla classifica o alla distanza tra le due squadre: servono tre punti per consolidare la propria posizione in classifica. Qualcosa, però, cambierà.

La probabile formazione del Milan presenta infatti quattro cambi rispetto al consueto 11 a cui da qualche tempo a questa parte aveva abituato Gattuso. Non ci sarà Rodriguez, squalificato, ma non dovrebbero esserci nemmeno Calabria, Bakayoko e Calhanoglu. Cambi di uomini, ma non di modulo: resta il 4-3-3 di base.

















Davanti a Donnarumma, quindi, spazio a Conti, Musacchio, Romagnoli e Laxalt: due cambi sugli esterni per far rifiatare Calabria e rimpiazzare lo svizzero costretto a un turno di stop. Ma la vera novità è a centrocampo: Biglia è pronto a tornare titolare. Non capitava dallo scorso 28 ottobre. Avversaria: la Sampdoria. L'ex Lazio ha una maglia da titolare e un posto in mezzo: ai suoi fianchi dovrebbero giocare Kessie e Paquetà.

























Cambia pure il tridente d'attacco: Suso a destra e Castillejo, non Calhanoglu (che è stato in Germania qualche giorno per la nascita della figlia), a sinistra. Al centro? Piatek. Lui sì, intoccabile. E lo stato di forma in cui versa indica che non ha bisogno di rifiatare. Ecco la probabile formazione.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo.