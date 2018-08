Juventus, Allegri: "Ronaldo e Bonucci dal 1'. Marchisio? Decisione condivisa'"

L’addio di Marchisio? Lo ringrazio perché è un grande uomo e un grande professionista. Sono 25 anni che è qui, abbiamo preso questa decisione condivisa con lui. Abbiamo risolto il contratto e Claudio farà un’esperienza altrove. Giusta la decisione di non far giocare Genoa e Sampdoria, noi giocheremo nel rispetto di chi ha subito questa tragedia.

Se ho dato consigli a Ronaldo? Non, nessun consiglio. E’ normale però che per lui sarà una novità, è molto incuriosito dal nostro campionato. La squadra a livello di rosa è migliorata, ma ci sono altre squadre che sono migliorate, sarà una stagione difficile.

Noi dovremo mettere subito da parte il momento d’eccitazione dovuta l’arrivo di Cristiano, dobbiamo avere i piedi per terra e calarci nella realtà del campionato. Già da domani dovremo avere un buon approccio a livello mentale, sono curioso anch’io di vedere la squadra domani. Pian piano troveremo l’equilibrio giusto.

Questo l’anno della Champions? Tutti gli anni la Juventus parte per vincere tutto, e in questi anni siamo arrivati due volte in finale e ci siamo andati vicini. Quest’anno proveremo a vincere tutto come sempre. L’obiettivo prima della fine dell’anno è passare il turno di Champions, perché l’importante è la realtà del campo.

Le motivazioni fanno la differenza, se non si ha la voglia di mettersi in discussione è difficile andare avanti. Anche quest’anno deve regnare l’equilibrio ed arrivare a marzo con tutte le competizioni ancora da vincere.

La formazione? Giocano sicuro Szczesny, Chiellini, Bonucci, Cancelo, Alex Sandro, Pjanic e Ronaldo. Gli altri dovrò vedere, anche se sono tutti in condizione.

Il mercato? Credo sia chiuso, è uscito Marchisio questa mattina. Questo il mio ultimo anno alla Juventus? Sono molto orgoglioso di essere qui, a marzo o aprile decideremo se andremo avanti insieme come sempre. Sono molto contento di essere qui perché sono molto in sintonia con la società. La qualità della squadra è migliorata sensibilmente, dobbiamo iniziare la stagione nel migliore dei modi.

Ronaldo? Per lui parlano i numeri: si mette subito in discussione. Questo tipo di giocatori sono diversi da tutti gli altri, per gli altri è uno stimolo. Essere negli ultimi 11 anni il migliore insieme a Messi è uno stimolo per tutti. Ma questo non ci deve far cadere nel pensiero che c’è Ronaldo e vinciamo in automatico. Ronaldo vince se la squadra lo segue. Deve essere un valore aggiunto per una squadra che ha vinto tanto.

I leader della squadra? Chiellini sarà per la prima volta il capitano, ma lo è sempre stato all’interno dello spogliatoio. Avremo la possibilità di giocare con diversi sistemi di gioco. Se c’è Ronaldo insieme a Dybala giocheremo in un modo, se c’è Mandzukic insieme a Ronaldo giocheremo in modo diverso e così via. E’ questione di caratteristiche".