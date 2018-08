Chievo, idea Acquah per il centrocampo. Si pensa anche al terzino

Dopo i problemi extra campo, per il Chievo è il momento di muoversi per quanto riguarda il mercato in entrata. Anche perché l'inizio del campionato è vicino, così come la minaccia Juventus-CR7, attesi al Bentegodi.

Da sistemare il discorso legato alla fascia sinistra. oltre al nome di Tonelli per il centro, ecco che come terzino sinistro si pensa a tre diversi ipotesi: Barba, Alesami o Peluso i nomi principali in questo momento.

Per quanto riguarda, invece, la mezz'ala si pensa ad Obi (25 presenze e 6 gol con il Torino nella passata stagione), El Kaddouri (protagonista in Grecia con il PAOK, e Acquah (165 presenze in A per lui)