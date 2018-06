Casiraghi: “Lazio, riparti da Inzaghi. Futuro? Vorrei allenare in Italia”

Si chiama “Di padre in figlio” ed è un evento ormai abituale in casa Lazio. Una formazione composta da ex glorie biancocelesti sfiderà le vecchie glorie del West Ham in una gara che andrà in scena questa sera all’Olimpico. Per la prima volta sarà presente anche la società: sugli spalti dell’Olimpico ci saranno infatti Lotito, Tare, Peruzzi e Simone Inzaghi che per essere presente all’evento ha ritardato il viaggio di nozze. A rappresentare i giocatori ci saranno invece Parolo e Radu.

Tra le vecchie glorie della Lazio ci sarà anche Casiraghi, che ha parlato così a GianlucaDiMarzio.com “E’ il terzo anno che partecipo a questa iniziativa, è un appuntamento importante per continuare a tifare Lazio al termine di quella che secondo me è stata un’annata positiva per la squadra nonostante la delusione dell’ultima partita”, le sue parole.

Casiraghi ha poi aggiunto: “Da dove si riparte dopo la delusione Champions? Sicuramente dall’allenatore che ha fatto molto bene e che, come sembra, verrà confermato. Poi da tanti giocatori importanti. Bisogna vedere quello che succederà con Milinkovic-Savic, ma comunque la strada è giusta e si può anche migliorare”, ha proseguito.

“Inzaghi ha fatto benissimo, ha iniziato avendo poca esperienza a ha fatto ugualmente giocare benissimo la sua squadra. Peccato per l’ultima partita. Mancini in Nazionale? Spero possa migliorare rispetto al recente passato, la delusione di non andare ai Mondiali è stata grande per tutti. Serve tempo e pazienza, i risultati arriveranno”, le parole di Casiraghi. Battuta finale sul suo futuro: “Se ci sarà occasione di poter allenare in Italia sarei contento, ma non è semplicissimo”, ha concluso.