È stato definito il passaggio di Denis Vavro all'Huesca.

Il difensore slovacco, arrivato alla Lazio nella scorsa estate dal Copenhagen, è stato ceduto all'Huesca con la formula del prestito.

Solo una presenza per lui in campionato, in questa prima parte di stagione, per un totale di soli 31 minuti giocati.

Qualche settimana fa era a un passo dal Genoa, ma l'affare poi è saltato. Adesso una nuova opportunità all'Huesca, in Liga, per ritrovare minuti e rilanciarsi.