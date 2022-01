Juventus ai dettagli con il Tottenham per Bentancur: le cifre

Dopo aver trovato l'accordo nella notte per Kulusevski, il Tottenham è ai dettagli con la Juventus anche per Rodrigo Bentacur.

I dettagli della trattativa

Se per l'esterno svedese si è trovato l'accordo per il prestito oneroso (più di 5 milioni) e obbligo a 40 più, per il centrocampista uruguaiano ex Boca Juniors si chiuderà sui 19 milioni di euro con 6 di bonus facili in aggiunti più probabilmente altri più difficili. Terminato il discorso cessioni, i bianconeri chiuderanno in giornata per Zakaria.