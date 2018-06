Calciomercato | Torino, trattativa per Ndong del Sunderland

I granata puntano il centrocampista gabonese classe '94, in prestito al Watford in questa stagione, per rinforzare il centrocampo: si cerca l'intesa sui pagamenti

Voglia di rinforzare il reparto di centrocampo, occhi verso la Premier e obiettivo ben individuato dalla dirigenza granata, intenzionata a regalare a Mazzarri un nuovo elemento per irrobustire la linea mediana. E' Didier Ibrahim Ndong il nome sul quale il Torino punta tra i primi acquisti della propria sessione di mercato estiva: gabonese, di proprietà del Sunderland e visto in prestito nell'ultima stagione al Watford, il calciatore è valutato 7,5 milioni di euro dal club biancorosso, con cui il Toro è alla ricerca della definitiva intesa sulla modalità dei pagamenti.

Classe 1994, Ndong risulta attualmente l'acquisto più caro della storia del club reduce dalla seconda retrocessione consecutiva negli ultimi due anni, con la prossima stagione da disputare in League One: colpo da 13.5 milioni di sterline più bonus, versati al Lorient, per un giocatore che è riuscito tuttavia a mostrare le migliori cose proprio nel prestito di 6 mesi (al via dallo scorso gennaio) nel club precedentemente allenato proprio da Mazzarri. Buona tecnica e buona capacità di svariare per tutta la linea centrale del campo, con licenza di colpire con conclusioni potenti anche da fuori, che hanno convinto il Torino a puntare su di lui, tentando la definitiva intesa sul pagamento del cartellino. Con Ndong primo obiettivo granata di questa sessione estiva di mercato.