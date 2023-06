Torino, Mihai Popa ha firmato: i dettagli

Il Torino ha chiuso per Mihai Popa. Il portiere rumeno classe 2000 ha svolto in giornata le visite mediche con il club granata e ora si attende soltanto l'annuncio.

Mihai Popa, dopo essere stato bloccato nelle settimane passate, ha firmato il contratto con il Torino dopo aver sostenuto le visite mediche. L'annuncio arriverà nella giornata di giovedì 8 giugno. Si legherà al club granata per tre anni. Sarà lui dunque a completare il reparto alle spalle di Vanja Milinkovic-Savic, attualmente titolare nelle gerarchie di Juric: il serbo ha recentemente rinnovato il suo contratto con i granata fino al 2026, con opzione per il 2027.

Torino, chi è Mihai Popa

Sono 75 le presenze di Mihai Popa con la maglia del Voluntari, dove milita dalla stagione 2021/2022. Il portiere è titolarissimo nel club, che ha chiuso al nono posto con 34 punti. Finita la stagione, saluterà una volta terminato il contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Popa non ha ancora debuttato con la nazionale maggiore della Romania, ma ha difeso i pali dell'Under 21 negli ultimi anni. Il portiere è stato anche avversario dell'Italia di Nicolato nel 2021, in un'amichevole che ha visto gli azzurrini rimontare da uno svantaggio di 0-2, vincendo poi 4-2.

Crediti: Foto Rosito

Portiere esplosivo alto 190 centimetri, Popa si è messo in mostra anche come pararigori. Tra la stagione 2021/2022 e quella attualmente in corso, infatti, il classe 2000 ha neutralizzato ben 5 tiri dal dischetto.