Roma, come vice-Kolarov si valuta Borna Sosa

In attesa di definire la trattativa per Politano, viste le visite aggiuntive di Spinazzola con l'Inter, la Roma prosegue la ricerca del terzino sinistro da affiancare ad Aleksandar Kolarov. E il nome in pole position in questo momento è quello di Borna Sosa, terzino sinistro croato classe 98 di proprietà dello Stoccarda trattato in passato da Inter e Samp. In questa stagione 10 presenze, 1 gol e 2 assist in Zweite Bundesliga.

E' lui in questo momento il nome giovane sotto gli occhi di Petrachi per affiancare il terzino serbo. Serviva un profilo comunitario, a basso costo, preferibilmente giovane da far crescere alle spalle di Kolarov. La Roma prepara la prima offerta per regalare il prima possibile un nuovo rinforzo a Paulo Fonseca.