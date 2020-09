Roma, il ritorno di Smalling alle battute finali

L’infortunio di Zaniolo ha lasciato tanta amarezza nell’ambiente giallorosso, ma sul fronte mercato c’è qualcosa di positivo: il ritorno di Chris Smalling alla Roma è sempre più vicino.

L’accordo con il giocatore è stato già trovato, quello con il Manchester United diventa sempre più concreto (QUI i dettagli dell’operazione).

Ora Smalling spinge per chiudere tutto e tornare a Roma. La trattativa è alle battute finali, anche grazie alla volontà del calciatore che ha espressamente chiesto allo United la cessione. Ormai l'inglese è vicino al ritorno in giallorosso, già in settimana si potrebbe concretizzare il tutto.