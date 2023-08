Era attesa in Brasile, ora è arrivata e continuerà a trattare. Si parla di Rafaela Pimenta, agente di Marcos Leonardo, che vuole trasferirsi alla Roma.

L'attaccante si è esposto e continua a voler solo il passaggio in giallorosso, ma al momento il Santos continua a fare muro. L'arrivo dell'agente potrebbe essere utile ad avvicinare le parti, fino ad arrivare alle firme. Al momento, la trattativa è in corso, ma non c'è nulla di definito.