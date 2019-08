Roma, riflessioni sulla difesa: i nomi

Continuano le riflessioni in casa Roma per rinforzare la difesa. Con Rugani in standby, la dirigenza giallorossa sta valutando altri nomi. In giornata si registra un ritorno di fiamma per Lovren, primo nome della lista di Fonseca. Oltre a lui, piace anche Nkoulou del Torino, con l'agente del giocatore oggi in Piemonte che spinge per andare via: resta però il problema del rapporto tra Cairo e Petrachi, deterioratosi negli ultimi mesi del ds in granata.

Un altro nome è quello di Mustafi dell'Arsenal, difficile più per il prezzo che per le caratteristiche.