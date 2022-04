Real Madrid, Modric resta e vicino l'accordo per Rudiger

Per il centrocampista manca solamente la firma, il difensore dei Blues è a un passo

Luka Modric resta al Real Madrid: dopo settimane di riflessione, il centrocampista croato ha preso la sua decisione definitiva. Accordo raggiunto: presto arriverà la firma a ufficializzare questo nuovo matrimonio tra il regista e i Blancos.

Modric-Real Madrid: ancora insieme

Un'operazione importante: Modric quest'anno si è confermato a livelli altissimi, fondamentale in Liga ma soprattutto in Champions League: il suo assist con l'esterno, nella gara di ritorno contro il Chelsea, è la ciliegina sulla torta di una stagione fin qui ottima.

Real Madrid, vicino anche Rudiger

Ma non solo: c'è un secondo regalo da parte di Florentino Perez verso i tifosi del Real. E' infatti sempre più vicino l'arrivo di Antonio Rudiger, proprio dai Blues. Avversario poche settimane fa, è stato protagonista di una grande performance al Bernabeu. Questo ha convinto il club spagnolo ad intensificare nuovamente i contatti per lui dopo una fase di stallo e ora si viaggia spediti verso la chiusura.

Non è ancora fatta, ma la sensazione è che presto si farà: il Real si è avvicinato molto alle alte richieste del centrale tedesco e ora regna l'ottimismo sull'affare a parametro zero, con Rudiger in scadenza a giugno con il Chelsea.

di Gianluca Di Marzio e Nathan Gissing