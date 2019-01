Visite mediche in corso per Carlos Vinicius con il Monaco. L'attaccante brasiliano di proprietà del Napoli aveva dato la sua disponibilità al trasferimento in Francia qualche giorno fa, con la società di De Laurentiis che pure aveva aperto a un suo passaggio verso il Principato. Il giocatore dopo i test firmerà il suo nuovo contratto e si metterà alla prova in Ligue 1, dopo aver mostrato buone cose in Portogallo al Rio Ave.