Asse Napoli-Sampdoria: intesa vicina per lo scambio Bereszynski-Zanoli. Nella trattativa anche Contini

Come già anticipato pochi giorni fa, il Napoli e la Sampdoria lavorano a uno scambio in vista del mercato di gennaio. Le due società hanno intavolato una trattativa che porterebbe il giovane Zanoli a Genova, con Bereszynski e Contini pronti invece a fare il percorso inverso.

Contatti sempre più approfonditi tra Napoli e Sampdoria

Le due società stanno lavorando a uno scambio di prestiti dei due terzini. Bereszynski andrebbe quindi a Napoli in prestito per fare il vice-Di Lorenzo, mentre Zanoli in prestito alla Samp. Inoltre, le due società lavorano al ritorno in Campania di Nikita Contini, portiere di proprietà del Napoli attualmente in prestito alla Sampdoria.

I contatti tra Napoli e Sampdoria sono sempre più approfonditi e l'intesa per il triplice scambio è sempre più vicina. Tutte le parti in questione hanno infatti la volontà di proseguire la trattativa che potrebbe chiudersi anche prima di Natale.