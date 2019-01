Napoli, Allan lascia Castel Volturno dopo l'allenamento: la foto

"L’unica cosa che so di Allan è che resta con noi e sarà ancora più importante". Carlo Ancelotti non si nasconde, la trattativa tra il Paris Saint Germain e il Napoli per Allan c’è stata ma le condizioni non hanno soddisfatto il club azzurro. Quindi non cambierà nulla, il brasiliano resta alla corte di Carletto e sarà pilastro per il Napoli del 2019.

A fine conferenza, il brasiliano ha lasciato da solo Castel Volturno senza fermarsi a parlare con i pochi presenti. Si è diretto subito in macchina per fare ritorno a casa col volto tirato, forse, per la tensione degli ultimi giorni. A Milano, almeno domani, non ci sarà: l’infortunio patito in settimana lo costringe alla permanenza in città ma Ancelotti spera di recuperarlo per la gara di Coppa Italia di martedì.

(di Gennaro Arpaia)