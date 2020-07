Inter, anche il Monza su Esposito

Interessamento a sorpresa: una squadra di Serie B si è interessata a Sebastiano Esposito. Sulle tracce del baby attaccante (classe ’02), infatti, c’è anche il Monza. Il club brianzolo, neo-promosso dalla C, lo vorrebbe in prestito.

A oggi, però, le offerte per il giocatore - 7 reti e un gol nel campionato in corso - non mancano. Anche dalla Serie A, dove Esposito gradirebbe rimanere. Sampdoria, Bologna e Parma sono le squadre più accreditate per averlo in prestito. Anche se l’Inter (vicina al rinnovo) non è ancora disposta a prendere accordi: se ne riparlerà a settembre.