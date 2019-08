Tiemouè Bakayoko può tornare al Monaco. Contatti in corso tra il Monaco e il Chelsea per il ritorno dell'ex Milan nella squadra del Principato, in Ligue 1. Trattativa nel vivo che si può chiudere con il centrocampista pronto a riabbracciare la sua vecchia squadra dopo due stagioni divise tra Premier League e Serie A. Bakayoko al Monaco ha collezionato 92 presenze, 5 gol e 1 assist in tre anni prima di passare nell'estate del 2017 al Chelsea.