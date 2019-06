Milan, si studia l'offerta all'Arsenal per Torreira. Il punto su Kabak

Rossoneri attivissimi in entrata, tra centrocampo e difesa: la volontà del club di via Aldo Rossi è regalare a Giampaolo il regista uruguaiano, pupillo dell'allenatore

Centrocampo da rinforzare, cabina di regia (soprattutto dopo il mancato riscatto di Bakayoko) da occupare, pupilli da tentare di ritrovare. Per regalare a Marco Giampaolo un importante innesto nella linea mediana rossonera, il Milan sembra voler fare sul serio per Lucas Torreira, con l'uruguaiano classe '96 individuato come rinforzo ideale (giovane e di qualità) per guidare il centrocampo milanista.

La dirigenza del club di via Aldo Rossi 8, infatti, sta studiando l'offerta giusta da presentare all'Arsenal per riportare in Italia il calciatore, già allenato da Giampaolo alla Sampdoria nella stagione 2016-17: anno in cui Torreira, dopo il biennio a Pescara, ha saputo compiere un salto di qualità notevole, attirando l'attenzione di tanti club e portando l'Arsenal a sborsare 30 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza, pagando la clausola rescissoria.

Per quanto concerne il discorso difesa, invece, il club rossonero mantiene più che vivo l'interesse nei confronti di Ozan Kabak, centrale classe 2000: dopo l'incontro avvenuto a Casa Milan tra i fratelli Ozdemir (agenti del giocatore), l'intermediario George Gardi e la dirigenza rossonera, il club milanista è conscio di aver fatto il possibile per convincere l'entourage e il calciatore ad accettare l'offerta del club, nonostante resti ancora distanza tra la proposta d'ingaggio rossonera e la richiesta dello stesso Kabak. Il Milan resta dunque pronto a pagare la clausola da 15 milioni di euro (valida fino al 30 di giugno) allo Stoccarda, garantendo più spazio al difensore rispetto al Bayern Monaco, in attesa di una risposta che dovrebbe arrivare entro la giornata di venerdì.