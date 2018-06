Calciomercato | Milan, Rodriguez piace al Monaco ma nessun contatto

Milan-Monaco, asse di mercato sempre più caldo in queste ore. Soprattutto per quanto riguarda l'attacco, con Jorge Mendes che sta portando avanti un possibile ed eventuale scambio fra André Silva da una parte e Falcao dall'altra. L'agente portoghese, però, nel frattempo ha sentito il club rossonero anche per Ricardo Rodriguez, che non rientra fra i suoi assistiti ma che piace molto proprio al Monaco dopo aver ricevuto l'interesse anche da qualche club della Bundesliga.

Non ci sono stati ancora dei contatti diretti, tuttavia. Questo perché lo svizzero sta molto bene al Milan e andrebbe via solo nel caso arrivasse un'offerta da parte di una top europea in grado di competere per vincere la Champions. 47 le presenze stagionali dell'esterno, condite da quattro gol e due assist. 15,5 più 3 di bonus i milioni versati dal Milan per aggiudicarselo questa estate. Una stagione non proprio positiva e un futuro che, molto probabilmente, sarà ancora a tinte rosso e nere