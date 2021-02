Milan, incontro con l'agente di Calhanoglu: cauto ottimismo per il rinnovo

E' iniziato poco dopo l'ora di pranzo l'incontro tra il Milan e Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, per discutere il rinnovo del contratto del calciatore turco.

Una giornata importante e attesa in casa Milan per delineare il futuro del calciatore, cercando di trovare un'intesa economica. Non è il primo incontro tra le parti che anche oggi hanno continuato a lavorare per limare le distanze - importanti - tra domanda e offerta.

Dall'incontro è filtrato cauto ottimismo per arrivare presto ad un intesa tra le parti. Ricordiamo che il contratto di Calhanoglu scade il prossimo giugno, per questo si continuerà a lavorare intensamente nelle prossime settimane. La volontà del Milan è quella di trovare un'intesa, vista l'importanza del giocatore, ma al prezzo giusto, con un occhio vigile alle casse societarie.

A cura di Luca Bendoni