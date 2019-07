Milan-Laxalt, terminato l'incontro con l'entourage: "Lascerà i rossoneri? Può essere"

È terminato l'incontro tra gli agenti di Diego Laxalt e il Milan presso la sede del club rossonero. Un appuntamento (QUI) durato circa quaranta minuti nel quale si è parlato del futuro dell'esterno uruguaiano.

Ancora nessuna decisone presa, come chiarito da uno dei due procuratori all'uscita da Casa Milan: "L'incontro con il Milan è stato buono e cordiale - ha detto ai microfoni dei cronisti presenti -, ora lavoreremo per il futuro. Lascerà il Milan? Puó essere, vedremo, ci informeremo e parleremo anche con il giocatore. Interesse di Zenit, Torino e Atalanta? Soltanto rumors. Per prima cosa siamo venuti a parlare col Milan, adesso vedremo".

[videosky id="522169"][/videosky]