Il presidente del Malaga: "Jony alla Lazio? Ha fatto un errore"

Ieri l'arrivo a Fiumicino per diventare un giocatore della Lazio. Ma l'ufficialità dell'acquisto di Jony dal Malaga potrebbe slittare di qualche giorno. La motivazione risiede nel fatto che gli spagnoli ancora non hanno inviato i documenti alla Federazione per la concessione del transfer, in quanto stizziti dal comportamento del giocatore che ha scelto l'Italia.

Proprio attraverso un Tweet, il presidente del Malaga Abdullaj N Al Thani ha commentato la decisione di Jony: "Penso che abbia fatto un grave errore perché io non ho firmato questo documento. Spero che il giocatore risolva", sottinteso, la situazione. Da parte della Lazio, comunque, c'è assoluta tranquillità sulla chiusura della trattativa.

[tweet id="1149424536607174656"][/tweet]