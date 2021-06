Prima mossa dei bianconeri: in settimana l'offerta

La Juventus inizia a fare sul serio per Manuel Locatelli. In settimana è prevista la prima "mossa" dei bianconeri, che incontreranno il Sassuolo per impostare la trattativa.

In agenda, dunque il primo contatto per capire anche l'entità dell'offerta che potrebbe prevedere anche delle contropartite tecniche. Locatelli, fin qui protagonista con gli azzurri a Euro 2020, è la prima scelta dei bianconeri ed è molto gradito a Massimiliano Allegri.