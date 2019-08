Juventus, valutazioni su Khedira: non è (più) tra i cedibili

“Sei giocatori da tagliare”. Maurizio Sarri è stato chiaro: la rosa della sua Juventus è in sovrannumero e le valutazioni su chi cedere entro la fine del mercato proseguono. Paratici è al lavoro per accontentare il suo allenatore, che in questa fase di preparazione è però rimasto favorevolmente colpito da Sami Khedira.

Non c’è solo il gol segnato ieri all’Atletico (gli highlights): tutto il precampionato del tedesco è stato positivo. Khedira sta bene, non presenta problemi dal punto di vista fisico e sarebbe felice di rimanere a Torino. Di qui, il pensiero della Juve che non lo considera tra i giocatori necessariamente da sfoltire, sia perché considerato adatto al modulo dell’allenatore, sia perché, a oggi, non sono arrivate offerte soddisfacenti che potessero essere davvero prese in considerazione.

Nonostante le sole dieci partite disputate lo scorso anno (una con la fascia di capitano contro il Sassuolo), il rendimento di Khedira è stato considerato soddisfacente quando impiegato. Per ora, la sua posizione non si tocca. Per i “sei giocatori da tagliare” (che poi in realtà sarebbero tre oltre a Pellegrini, Pjaca e Perin) si dovrà cercare altrove.