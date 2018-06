Calciomercato | Juventus, attaccanti in uscita: il punto su Cerri e Kean

Tempo di riflessioni per quanto riguarda il futuro di Alberto Cerri e Moise Kean. Per il primo il Cagliari si è inserito nella trattativa con il Genoa. Per il secondo, invece, a bussare alla porta è il Monaco

E' una Juventus attiva sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita. Lo è anche con i suoi tanti giovani, come Alberto Cerri e Moise Kean. 37 presenze e 19 gol quest'anno per il primo con la maglia del Perugia in Serie B. Tanto da meritarsi l'interesse della Serie A. Il Genoa la squadra che più si è avvicinata con un'offerta intorno ai 15 milioni. La chiusura dell'affare, però, non è arrivata e allora a inserirsi è stato il Cagliari: offerti 10 milioni alla Juve, che valuta la proposta del club che lo voleva già a gennaio.

Altro nome è quello di Moise Kean appunto, protagonista di una stagione piuttosto complicata con il Verona. Quattro gol in 20 partite il bottino, l'interesse del Monaco alla finestra. L'attaccante classe 2000 può partire a titolo definitivo con diritto di recompra. Il Leganes invece lo vorrebbe in prestito