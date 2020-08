Juventus, Matuidi va in MLS: accordo con l'Inter Miami

Primi movimenti di calciomercato per la nuova Juve di Pirlo. L'obiettivo del club bianconero è svecchiare la rosa in vista della prossima stagione. Il primo a salutare sarà Blaise Matuidi. Il centrocampista francese volerà negli Stati Uniti per vestire la maglia dell'Inter Miami: club di MLS che ha tra i proprietari anche David Beckham.

Il centrocampista francese aveva un altro anno di contratto con la Juve. L'accordo fra le parti è stato trovato, confermate quindi le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Matudi arriverà a parametro zero, con i bianconeri che risparmieranno l'ingaggio per il prossimo anno, “regalando” il cartellino al calciatore francese. Secondo quanto riportato in Francia, il giocatore classe '87 svolgerà già oggi a Parigi le visite mediche.

Non solo Matuidi, la Juve non ha intenzione di fermare la sua rivoluzione. Sulla lista dei possibili partenti c'è anche il nome di Khedira. Si valuta anche il futuro di Higuain.