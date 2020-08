L’Inter torna su Vidal: contatti con l’agente

L’Inter torna alla carica per Arturo Vidal. Nel vertice di oggi in sede tra Antonio Conte e la società si è discusso di mercato e il nome forte sul quale si è deciso di puntare è quello del centrocampista cileno, giocatore che l’allenatore nerazzurro conosce benissimo (lo ha già allenato ala Juve) e che insegue da tempo.

Adesso però sembrano esserci le condizioni giuste per portarlo via dal Barcellona, visto che il club blaugrana gli ha comunicato di essere fuori dal progetto di Koeman. Il cileno, inoltre, è in scadenza di contratto nel giugno del 2021.

L’Inter ha già avviato i primi contatti con il procuratore del centrocampista cileno, che è lo stesso di Alexis Sanchez: da parte di Vidal c’è il gradimento alla destinazione nerazzurra, Inter che – nelle idee dell’ex Juve – rappresenterebbe il progetto giusto da cui ripartire in Italia. Affare Vidal che va a avanti a prescindere da quello che sarà il futuro di Nainggolan che Di Francesco vuole trattenere al Cagliari.

La strategia dell'Inter è quello di provare a raggiugere l'accordo economico con Vidal, per poi trattare con il Barcellona cercando di ottenere le condizioni migliori.