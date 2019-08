Si muove il fronte uscite del calciomercato per l'Inter. Maj Roric, centrocampista sloveno classe 2000 della Primavera nerazzurra, si trasferirà in prestito secco all'SFK Sered, club di Serie A slovacca.

Il giocatore ha collezionato 32 presenze e realizzato 3 gol nella scorsa stagione con la maglia dell'Inter Primavera.