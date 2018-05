Calciomercato | Inter, primo sondaggio del Borussia Dortmund per Dalbert

Per averlo a Milano l'Inter aveva portato avanti una trattativa complicata e lunghissima con il Nizza, nella sua prima stagione in Italia Dalbert ha poi totalizzato appena 16 presenze totali. E ora - a poche settimane dall'apertura ufficiale della finestra di mercato - non si può dare per certa la sua permanenza nella squadra di Luciano Spalletti.

Per il calciatore brasiliano classe 1993 nelle scorse ore si è mosso il Borussia Dortmund; un primo sondaggio da parte del club tedesco che potrebbe regalare nuovamente al nuovo allenatore Lucien Favre quello che è stato il suo terzino già a Nizza fino allo scorso anno. L'interesse c'è, da capire poi se questi primi approcci potranno diventare qualcosa di più concreto in futuro. Il BVB intanto monitora la situazione Dalbert, che dopo una stagione non semplice potrebbe anche partire.