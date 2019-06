Inter, accordo trovato con il giovane Agoume del Sochaux

Presente e futuro nell'agenda dell'Inter. I nerazzurri, oltre a lavorare per regalare a Conte una squadra da subito competitiva, guardano anche ai talenti del domani. Fra questi c'è Lucien Agoume, centrocampista centrale maliano classe 2002 del Sochaux. C'è l'accordo con il giocatore, ma adesso serve trovare l'intesa con il club francese.

Per il giovane Agoume, non ancora maggiorenne, il bottino stagionale parla di 16 presenze in Ligue 2. Non è stata una stagione facilissima per il Sochaux, che ha terminato il campionato al sedicesimo posto. Chissà che per il centrocampista non possano aprirsi ora le porte per l'Italia.