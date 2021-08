Genoa, si continua a lavorare per Maksimovic. Vicino il ritorno di Salcedo

Si lavora per rafforzare attacco e difesa: Maksimovic e Salcedo gli obiettivi

Dopo un primo approccio iniziale ora si sta cercando l'intesa: il Genoa vuole trovare l'accordo con Nikola Maksimovic per rafforzare ulteriormente la difesa dopo l'arrivo di Joahn Vasquez.

Si cerca l'intesa sul contratto

Dopo essersi svincolato dal Napoli, il serbo potrebbe continuare in Serie A all'ombra del Marassi: la società e il giocatore stanno cercando l'intesa sul contratto. Per lui sarebbe la terza squadra in Italia, dopo aver vestito anche la maglia del Torino. Se la trattativa dovesse andare a buon fine potrebbe puntare alle 150 presenze nel nostro campionato.

Un colpo vintage per l'attacco

Dopo il reparto arretrato si lavora anche sull'attacco: c'è fiducia per il ritorno di Eddie Salcedo in gialloblù. Il classe 2001 è cresciuto nelle giovanili del Grifone e tornerebbe con la formula del prestito dall'Inter.

Nelle ultime due stagioni all'Hellas ha fatto vedere buone cose sotta la gestione di Ivan Juric: a Verona ha collezionato 40 presenze segnando 4 reti in tutte le competizioni.