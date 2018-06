Calciomercato Genoa, in arrivo Radu e Valietti dall'Inter

E' un Inter davvero molto attiva per quanto riguarda il mercato, sia in entrata che in uscita. Se da una parte i nerazzurri si preparano a chiudere per Nainggolan, dall'altra ecco il capitolo uscite, che riguarda soprattutto i giovani del vivaio.

Fra questi c'è sicuramente Federico Valietti, terzino destro ma anche centrale di difesa all'occorrenza, classe 1999 e grande protagonista dei recenti successi dell'Inter Primavera. La sua prossima avventura sarà al Genoa, ma non ci andrà da solo. Con lui, infatti, anche Andrei Radu, portiere di 21 anni che ha passato l'ultima stagione in prestito all'Avellino. Operazione complessiva da 14 milioni di euro per due ragazzi.