Fiorentina, operazione Pedro al traguardo

La Fiorentina sta per chiudere l'operazione Pedro dalla Fluminense. Un nuovo rinforzo per l'attacco con il trasferimento del brasiliano in viola che ormai è al traguardo.

Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli e poi sarà tempo della partenza del giocatore, direzione Firenze.

Il pressing della Fiorentina ha dato i frutti sperati, con l'arrivo del classe '97 che è stato sempre il primo obiettivo per l'attacco.

Sarà un trasferimento a titolo definitivo, intorno ai 14/15 milioni, con il club viola che lascerà il 25% della sua futura rivendita alla Fluminense.