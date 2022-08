Fiorentina, Barak arrivato in città: per la difesa tre nomi

Nella mattina di venerdì le visite mediche di Barak, mentre la Fiorentina lavora anche per la difesa: tre diversi profili individuati

Si chiude per l'arrivo di Barak alla Fiorentina. Il calciatore è arrivato in tarda serata a Firenze con la moglie e il figlio.

CREDIT PHOTO: Mirko Barbieri

Tutto fatto per il suo passaggio dall'Hellas Verona (QUI le cifre dell'affare). Nella mattina di domani, venerdì 26 agosto, disposte per le ore 10.30 le visite mediche del centrocampista polacco. Non solo Barak, però, la Fiorentina potrebbe continuare a fare mercato acquistando anche un difensore.

Fiorentina, capitolo difensore: tre difensori in lista

Fresca di qualificazione alla fase a gironi della prossima Conference League, la Fiorentina potrebbe pensare presto di rinforzarsi ulteriormente anche in difesa. Al momento, i pensieri della Viola sono rivolti a tre centrali diversi.

Parliamo di Wout Faes, 24enne belga dello Stade Reims, ma anche a due profili ben più noti al calcio italiano come Marash Kumbulla della Roma e Dimitris Nikolaou dello Spezia, per cui sarebbe battaglia con il Maiorca sul mercato.