É fatta per il ritorno di Felipe Anderson alla Lazio.

LAZIO: I DETTAGLI DELL'AFFARE FELIPE ANDERSON

Un accordo totale è stato trovato con il West Ham. Felipe Anderson torna alla Lazio per 3 milioni di euro (cifra che la Lazio non verserà perché equivale a quella che ancora doveva ricevere dal club inglese per saldare il trasferimento del luglio 2018). Inoltre, al West Ham spetterà il 50% della futura rivendita del giocatore. Felipe Anderson-Lazio 2.0: adesso è fatta davvero.