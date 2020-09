Empoli, contatti con il Parma per Ricci

Samuele Ricci è finalmente risultato negativo al Covid-19 dopo il secondo tampone. Una bella notizia per il centrocampista dell'Empoli. Adesso potrà concentrarsi sul campo. Intanto, proseguono i contatti fra il club toscano e il Parma per il classe 2001. La valutazioni che la società di Corsi fa del cartellino del giocatore è di 15 milioni. Adesso si sta lavorando per ridurre la forbice tra domanda e offerta.

Ricci nella scorsa stagione ha totalizzato 30 presenze stagionali con l'Empoli. Si è messo in mostra per il suo grande talento e per lui potrebbe arrivare presto una chance in Serie A. Nelle scorse settimane anche la Fiorentina aveva manifestato interesse per il giovane centrocampista.