Calciomercato Cagliari, incontro col Milan: chiesto Locatelli

Obiettivo di mercato del Cagliari, Manuel Locatelli nel mirino dei rossoblu. C'è stato un incontro ufficiale con il Milan, con il direttore sportivo Marcello Carli che ha dialogato con il collega rossonero Massimiliano Mirabelli. Al centro del discorso proprio il futuro di Manuel Locatelli, pallino di Rolando Maran che è sempre più vicino alla panchina del Cagliari.

I rossoblu ci provano per il centrocampista classe 1998, che potrebbe quindi avere una buona chance per fare esperienza e trovare maggior minutaggio. E' Manuel Locatelli l'uomo richiesto dal Cagliari per la prossima stagione.