Cairo: "Buongiorno non è in vendita. Acquisti? Per me il Torino è a posto così"

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'Assemblea di Lega Serie A odierna. Il patron granata ha toccato molti argomenti legati al calciomercato, facendo un punto sulla situazione del Torino. Pochi minuti prima aveva parlato anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

"Buongiorno-Milan? Non è successo nulla, semplicemente il Milan era interessato ma noi e il giocatore abbiamo detto che non era in vendita. E' stato tutto molto semplice, ci siamo visti a cena per dircelo ma sarebbe bastata una telefonata. Ci siamo ripromessi di non riparlarne, noi ed il giocatore abbiamo detto chiarissimamente di no. Quanto costa? Non lo so, non ci ho mai pensato", ha detto Cairo a margine dell'Assemblea di Lega Serie A.

Cairo: "Futuro di Juric? Dipende da entrambi, io lo stimo"

Sul possibile arrivo di Rafa Mir: "Non lo so, io penso che il Torino sia a posto così. La squadra c'è tutta, abbiamo resistito a diverse offerte sia per Buongiorno che per altri. La squadra c'è eccome, non serve fare chissà che... Poi con i metodi di Juric servono 2 mesi per entrare nelle dinamiche, a quel punto il campionato sarà finito... Colpi di scena? Non so, vediamo, magari c'è qualcosa di speciale".

Sul futuro di Juric: "Io ho già detto che lo stimo ed è bravo, chiedetelo anche a lui. Dipende da entrambi, da parte mia questo è il pensiero. Ora concentriamoci sulle partite, poi fra qualche mese ci sarà la volontà di entrambi di dire la propria posizione".

Infine, sul possibile addio di Radonjic: "Ha un piccolo fastidio, per questo non è stato convocato. Per quanto mi riguarda non è in uscita, ha avuto interessamenti dall'America e dall'Italia ma non si è fatto nulla perché per me è un giocatore importante".