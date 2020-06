Cagliari-Torino, i convocati di Zenga: torna Nainggolan

Vuole dare continuità ai risultati il Cagliari , che martedì scorso contro la Spal è tornato a conquistare i tre punti in campionato dopo 12 turni senza vittoria. Il gol del “Cholito” Simeone allo scadere ha dato una boccata d’ossigeno a Zenga e i suoi ragazzi, utile a preparare la partita di questa sera alle 19:30 contro il Torino di Moreno Longo.

Per i sardi torna tra i convocati il Ninja Nainggolan nell’elenco dei convocati, dopo aver smaltito la distrazione di primo grado al soleo del polpaccio destro.Non prenderanno parte al match gli infortunati Oliva, Pisacane e Pereiro. Assente anche Birsa, in permesso per gravi motivi personali.

L’elenco completo dei convocati

Rafael, Cragno, Olsen; Mattiello, Cacciatore, Boccia, Lykogiannis, Ceppitelli, Pellegrini, Carboni, Walukiewicz; Nainggolan, Rog, Cigarini, Nandez, Ionita, Lombardi, Ladinetti; Paloschi, Joao Pedro, Ragatzu, Gagliano, Simeone.