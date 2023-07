Cagliari, Shomurodov a Villa Stuart per le visite mediche

Il Cagliari si prepara ad accogliere Eldor Shomurodov. La società ha trovato l'accordo con la Roma sulla base di un prestito a un milione con diritto di riscatto fissato a 9. Il suo ingaggio sarà pagato al 50% dai giallorossi, propietari del cartellino. In questi momenti l'attaccante è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche e si è detto contento di iniziare la nuova avventura in Sardegna. L'ex Genoa si appresta dunque a vivere una nuova sfida dopo la difficile stagione con lo Spezia, culminata con la retrocessione dei bianconeri dopo lo spareggio contro il Verona. Per i rossoblù si tratta del terzo colpo in entrata, dopo gli arrivi di Jankto e Augello.

I numeri di Shomurodov

Nell'ultima stagione di Serie A Shomurodov ha totalizzato 16 presenze, non riuscendo però ad incidere in modo significativo. Per l'uzbeko solo 1 gol e 2 assist con la maglia bianconera.