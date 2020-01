Cagliari-Milan, le probabili scelte di Pioli

Il Milan sarà ospite alla Sardegna Arena contro un Cagliari reduce da tre sconfitte consecutive contro Juve, Udinese e Lazio.

I rossoneri di Pioli puntano a risalire la classifica, ripartendo dopo lo 0-0 di San Siro contro la Sampdoria alla prima gara del 2020, sempre tra il campo e il mercato che ha regalato un nuovo rinforzo in difesa, ovvero Kjaer.

Ibrahimovic contro il Cagliari dovrebbe partire titolare, con accanto Leao (al momento favorito su Piatek) nel possibile 4-4-2 provato in allenamento. Lo svedese non ha i 90 minuti nelle gambe, come ribadito da Pioli in conferenza stampa, ma in Sardegna potrebbe vivere il suo secondo 'esordio' da titolare con la maglia rossonera.

A centrocampo Castillejo, Kessie, Bennacer e Calhanoglu, mentre di difesa il quartetto Calabria, Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez davanti a Donnarumma.

Questa la probabile formazione rossonera:

Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.