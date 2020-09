Cagliari-Godin, ci siamo: accordo con l'Inter sulla buonuscita

Il passaggio di Diego Godin al Cagliari è sempre più vicino.

Il difensore ha raggiunto un principio di accordo sia con l'Inter - che ne detiene il cartellino - per la buonuscita, sia col club rossoblù per l'ingaggio.

Presto, dunque, saranno firmati i documenti e l'uruguaiano comincerà la sua avventura in Sardegna.

La sua cessione così potrà aprire le porte a Vidal: già da domani sono attesi nuovi contatti per ottenere via libera definitivo per l'arrivo del centrocampista cileno che potrebbe sbarcare in Italia domenica qualora la situazione dovesse sbloccarsi proprio domani.