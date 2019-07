Juve batte Inter sulle ali di Buffon: il portiere para tre rigori

A gennaio Gigi Buffon compirà 42 anni, ma questo continua a sembrare soltanto un dettaglio di secondaria importanza. Perché per il portiere, tornato alla Juventus, il tempo sembra non passare come per gli altri calciatori. Nell’amichevole di International Champions Cup contro l’Inter, infatti, Buffon è stato protagonista assoluto. È entrato all’intervallo al posto di Szczesny e ai tempi regolamentari la gara si è conclusa col punteggio di 1-1 (autogol di De Ligt e rete di Cristiano Ronaldo). Per le regole della ICC si è andati subito ai calci di rigore, senza supplementari. Lì il portiere bianconero si è esaltato, neutralizzando tre delle sei conclusioni dei nerazzurri: i tiri di Ranocchia, Longo e Borja Valero sono stati respinti dai suoi guanti. E anche sul rigore di Barella, Buffon sembrava averlo parato ma il pallone poi gli è passato sotto le mani. Calcio d’estate, certo, ma il portiere è già in forma campionato.