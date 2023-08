Bonucci sempre più vicino all'Union Berlin

Leonardo Bonucci è ancora un tesserato della Juventus, ma non rientra nei piani tecnici della dirigenza e dell'allenatore, come emerso ormai da qualche mese.

Il difensore azzurro è stato sondato da alcune squadre in questa estate, tra le quali la Lazio in Serie A. Ma l'ipotesi più percorribile per un trasferimento è, al momento, quella dell'Union Berlin, club che nella stagione 2023-2024 disputrerà la Champions League per la prima volta nella sua storia.

Bonucci, sempre più Union Berlin

Bonucci è sempre più vicino al trasferimento in Bundesliga: mancano ancora dei dettagli che dovranno essere definiti, e serve che le due società trovino un accordo definitivo. Anche il giocatore è ormai convinto della destinazione. Insomma, la trattativa è a buon punto, ma non ancora chiusa.

L'Union di Urs Fischer disputerà i gironi di Champions dopo il quarto posto nell'ultima Bundesliga; l'anno scorso aveva giocato l'Europa League. Club di grande tradizione popolare, ha festeggiato un risultato storico. Sarà inserito in quarta fascia nel sorteggio che si terrà a Nyon il prossimo 31 agosto.

Bonucci nell'ultima stagione in bianconero, segnata anche dagli infortuni, aveva messo insieme 26 presenze totali fra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League (1517 minuti giocati), segnando anche due gol, uno in campionato e l'altro in Champions.