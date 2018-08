Boniek: “La Roma? Se vendi Alisson è difficile far credere di puntare alla vittoria”

Zibi Boniek è polacco e presidente della federcalcio polacca, ma ormai si sente anche un po’ romano, perché nella capitale ci vive ormai da 33 anni. Tra le altre cose è anche un opinionista televisivo ed è un super appassionato del nostro calcio. Ha vestito la maglia giallorossa e quella della Juventus, che ha portato a Torino il fenomeno Ronaldo: “La Juve con lui ha fatto bingo – Ha spiegato Boniek in un’intervista al Corriere dello Sport - A Torino sanno fare i conti, Ronaldo entra nel progetto di internazionalizzazione del prodotto, e non è solo un costo, ma un guadagno, si paga da solo. Il suo arrivo ha aperto ad altri big tra i primi 20”.

Dalla Juventus alla ‘sua’ Roma, Boniek analizza la possibile stagione dei giallorossi: “Difficile far credere alla gente che punti a vincere qualcosa se poi vendi Alisson. La Roma americana controlla soprattutto i conti e per sua stessa ammissione non crescerà mai senza lo stadio di proprietà. Un momento, però: recentemente sono stato a Trigoria e ho sentito il profumo del calcio dell’organizzazione”.

E se per Boniek la Roma sta dando segnali contrastanti, il Napoli per quanto fatto avrebbe diritto ad un premio: “Sorpreso da Ancelotti al Napoli? Devo dire di sì. Napoli è una piazza speciale, affascinante, che vive di entusiasmi, di emozioni. Carlo è uno pacato, distaccato, in questo ricorda sarri, una bella sfida la sua. Il Napoli avrebbe diritto a un premio: con più di 90 punti non ha vinto lo scudetto e con 12 non ebbe accesso agli ottavi di Champions. De Laurentiis dovrebbe fare due chiacchiere con San Gennaro”.

L'intervista completa sul Corriere dello Sport in edicola oggi.