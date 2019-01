Dieci presenze nella Primavera 2 con la maglia del Bologna e un possibile futuro lontano dai rossoblù. Sul difensore classe 2000 Gabriele Corbo, infatti, hanno messo gli occhi Milan e Juventus che lo vorrebbero prendere subito per farlo giocare in Primavera.

Ma Sinisa Mihajlovc è un allenatore che lavora molto con i giovani (fu lui a far debuttare Donnarumma in Serie A), per questo il Bologna potrebbe decidere di non privarsi del giocatore.