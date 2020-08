Biabiany riparte dalla Serie C spagnola: ha firmato con il San Fernando

Più di 200 partite in Serie A, una Coppa Italia e un Mondiale per club conquistati con l'Inter e 21 gol in 153 presenze con la maglia del Parma: questi sono solo alcuni dei numeri di Jonathan Biabiany, protagonista del campionato italiano ormai da una decina di anni, da quando esordì in Serie A con la maglia gialloblù il 23 agosto 2009.

Dopo l'ultima stagione, disputata con la maglia del Trapani, l'attaccate francese oggi 32enne riparte dalla terza serie spagnola: è infatti ufficiale il suo approdo al San Fernando.

E' lo stesso club andaluso ad annunciarlo, con un comunicato sul proprio sito: "Il San Fernando Sports Club e il calciatore Jonathan Ludovic Biabiany (Parigi, 28/04/1988) hanno raggiunto un accordo per l'adesione dell'attaccante francese alla squadra per le prossime due stagioni. Biabiany, 32 anni, ha una lunga storia nel mondo del calcio, con più di 200 partite in Serie A, massimo campionato italiano (160 al Parma o 50 all'Inter); 65 partite in Serie B, tra cui il Trapani Calcio, squadra da cui proviene; e 15 nella Fortuna Liga, la Prima Divisione della Repubblica Ceca, dove ha giocato con l'AC Sparta Praga. Inoltre, ha gareggiato in UEFA Champions League, Europa League e Supercoppa italiana ed europea. Ha anche l'onore di avere tra i suoi record una Coppa Italia e un Mondiale per Club FIFA, entrambi ottenuti dall'Inter. Benvenuto sull'isola, Jonathan!".

