Roma-Fiorentina, in stand by lo scambio Belotti-Ikoné

La trattativa per un possibile scambio tra Andrea Belotti e Jonathan Ikoné è in fase di stallo. Tra Roma e Fiorentina, nelle ultime ore, non ci sono stati passi avanti e al momento non c'è la quadra sulla formula e sulle cifre dell'operazione.

Gli intermediari al lavoro sono stati messi in stand by in attesa di ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Nel frattempo, il club giallorosso - oltre al Torino - si è informato per Angeliño, attualmente in prestito al Galatasaray dal Lipsia

La stagione di Belotti e Ikoné: i numeri

Andrea Belotti sta giocando la sua seconda stagione con la maglia della Roma. Un feeling con il gol che non è mai sbocciato e, almeno dal punto di vista realizzativo, i tempi di Torino sono ormai un lontano ricordo. Nel corso di questa annata, Belotti ha collezionato 22 presenze, 6 gol e 2 assist tra campionato e coppe: sommandoli a quelli della passata stagione, sono 10 in quasi 70 presenze con il club giallorosso.

Per Ikoné la situazione non è tanto differente: seppur stiamo parlando di un esterno d'attacco e non di una punta, il calciatore francese è andato a segno solo due volte questa stagione, in Conference League.

In caso di esito positivo della trattativa, la nuova avventura potrebbe rappresentare una nuova opportunità di riscatto per entrambi. Nel frattempo, però, rimane tutto in stand by.