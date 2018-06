Atalanta, Freuler: "Devo tanto a Gasperini, è uno dei migliori"

Ha fatto il suo esordio in nazionale a 25 anni appena compiuti, dopo il passaggio in Serie A. All'Atalanta è esploso, ora Remo Freuler si gode il momento d'oro e si prepara per il Mondiale con la sua Svizzera: "Sicuramente c'è un po' di emozione, giocare la prima partita contro una delle favorite non sarà facile, ma noi siamo pronti", ha affermato il centrocampista dell'Atalanta in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

Non solo Brasile, la Svizzera sarà impegnata nel girone anche con Serbia e Costa Rica, e Freuler crede nel passaggio agli ottavi: "Certo, possiamo passare il turno. Ci crediamo. E' il primo Mondiale per me, era un sogno da bambino. Lo realizzo". Nel corso del girone affronterà anche Milinkovic-Savic, un'altra conoscenza del nostro calcio: "E' un giocatore straordinario. Può diventare uno dei giocatori più forti al mondo. Ha le qualità per riuscirci".

Si gode il Mondiale ora Freuler, e pensa ai miglioramenti che ha ottenuto in questi anni in Italia: "Quasi in ogni cosa mi sento migliorato. Gasperini mi ha migliorato nella gestione della palla, nei tempi di gioco e nell'inserimento. Per me è uno degli allenatori migliori in circolazione".

"L'Atalanta? La devo ringraziare molto, mi ha permesso di migliorare tanto e ho fatto lo step più grande della mia carriera. Ho giocato per la prima volta in Europa League e sono diventato un giocatore della nazionale. Dopo il Mondiale il mio procuratore e l'Atalanta si siedereanno al tavolo".

L'intervista completa sul Corriere dello Sport in edicola oggi.